رياضة | راموس يحرج زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحرج زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت مؤشرات أزمة بين سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه زين الدين زيدان بسبب رغبة اللاعب في في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

أكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن راموس كشف صراحة عن رغبته في الذهاب لأولمبياد طوكيو 2020 للعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، ومن المحتمل جداً أن يتم استدعاء قائد الريال لهذه البطولة، حيث يحق لكل منتخب ضم 3 لاعبين تتعدى أعمارهم 23 عاماً.

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وأشار الموقع إلى أن ذهاب راموس لأولمبياد طوكيو، وهي المسابقة التي ستقام يوم 24 يوليو حتى 9 أغسطس تعني أن ريال مدريد سيستهل تحضيرات ما قبل الموسم دونه، حتى يبدأ الريال مشواره في الليجا وهذا أمر يقلق النادي وكذلك زيدان.

ولا يوافق زيدان على ذهاب راموس إلى أولمبياد طوكيو، لأنه سيخسره بالتأكيد لعدة مباريات متتالية في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وهذا غير مقبول كونه أحد أعمدة الفريق الرئيسية، ولا يتخيل بدأ الموسم دونه.