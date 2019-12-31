رياضة | نيمار وراء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار وراء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال لغز رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي يثير التساؤلات لا سيما أن الدون كان يرغب في الاعتزال في النادي الملكي.

يزعم رونالدو أنه غادر ريال مدريد إلى يوفنتوس لأنه شعر بأنه "لم يعد ضروريا" في نظر رئيس الريال فلورنتينو بيريز.

وأضاف أن يوفنتوس أبدى رغبته في ضمه إلى فريقه الذي شعر أنه أقوى بكثير من ريال مدريد، في حين أشار إلى أن رحيل زين الدين زيدان لعب دورا في ذلك.

أما الأسباب الحقيقية فتشير إلى أن رونالدو يريد زيادة راتبه السنوي بعد انتصار ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018.

احتمال وصول نيمار - ظاهريا كبديل - قد لعب دورا في قرار نجم مانشستر يونايتد السابق بالرحيل عن سانتياجو برنابيو.

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بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، طلب رونالدو زيادة راتبه، لكن بيريز رفض طلبه، غضب رونالدو، وازداد غضبه بعد أن علم أن ريال مدريد على استعداد لدفع الكثير من المال لنيمار.

أخبره فلورنتينو أنه إذا أحضر شيكا بقيمة 100 مليون يورو، فسيسمح له بالرحيل، وهكذا كان الحال في الوقت الذي كان فيه محور قضية ضريبية كبيرة في إسبانيا انتهت في بداية عام 2019، حيث دفع رونالدو حوالي 19 مليون يورو من الغرامات.

عندما بدأت الملاحقة القضائية ضده في عام 2017، أشارت تقارير في إسبانيا إلى أن النجم البرتغالي هدد بالرحيل عن إسبانيا بسبب معاملته وكان من الواضح أن القضية تسببت في قلقه.

ومع ذلك، رفض رئيس مدريد بيريز في وقت لاحق فكرة أن القضية لها علاقة بمغادرة النجم من العاصمة الإسبانية.