شكرا لقرائتكم شوقي غريب وعلاء عبد العزيز يحضران قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الثنائى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى وعلاء عبد العزيز المدير الادارى للفراعنة، مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- يخطرهم فيها بإقامة قرعة أوليمبياد طوكيو 2020 فى النصف الثاني من شهر إبريل المقبل بطوكيو فى إطار الإعداد للمشاركة فى الاوليمبياد المقرر لها يوليو المقبل حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 23 من نفس الشهر ثم 26 و 29 على أن يتأهل الفريقان أصحاب المراكز الأول و الثاني لدور الـ8 .

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن القرعة ستقام فى إبريل و تم الاستقرار على سفر شوقى غريب ومعه علاء عبد العزيز مدير المنتخب إلى جانب أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية و المشرف على المنتخب وسيتم زيارة المدينة التى ستستضيف مباريات المنتخب عقب القرعة و أيضا الفنادق و الملاعب الخاصة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على ضم قائمة تضم 50 لاعبا وإرسال القائمة النهائية فى شهر يونيو من العام المقبل إلى الاتحاد الدولى "فيفا" استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، واشترط الفيفا على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياطى يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

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وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الفيفا أرسل خطابات للمنتخبات المتأهلة بضرورة إرسال قائمة الأسماء فى شهر يونيو تضم 50 لاعباً، وأن هذا الإجراء متبع مع المنتخبات المتأهلة للأولمبياد، موضحا أنه يبحث عن وجوه جديدة من لاعبى الدورى الممتاز وهناك أكثر من اسم تألق مع فرقهم، على رأسهم حسن على لاعب المصرى وأحمد ياسين من مصر المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا ومحمود جاد حارس انبى بالإضافة إلى شريف رضا لاعب سموحة والذى كان متواجد مع الفريق ولم يشارك بأمم أفريقيا و نفس الأمر لأحمد حمدى لاعب الجونة.

الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى عقد عدة اجتماعات من أجل اختيار القائمة التى تضم 50 لاعبا حتى يتمكن من ضم كل اللاعبين المتاحين وفى نفس المرحلة العمرية التى يسمح لهم بالمشاركة فى الأولمبياد، على أن يتم اختيار القائمة النهائى التى تضم 18 لاعبا من بين هؤلاء الخمسين.

الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى يضم شوقى غريب مدير فنيا ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى مدربين وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب وأيمن سليمان إدارى والدكتور أيمن زين طبيب .