الزمالك يتراجع عن الانسحاب من السوبر الإفريقي في قطر

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك تراجع عن قراره بشأن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في الـ 14 من فبراير المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها داخل مجلس الزمالك قوله إن رئيس النادي مرتضى منصور قرر التراجع عن فكرة الانسحاب خوفاً من العقوبات التي سيتعرض لها النادي خلال البطولات الأفريقية المقبلة.

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وأضاف المصدر أن منصور تواصل مع بعض خبراء اللوائح من أجل استشارة قانونية حول انسحاب الفريق، والذين أكدوا له أن قرار الانسحاب من السوبر الإفريقي سيسفر عنه عقوبات قوية تصل إلى حد الاستبعاد من بطولات "الكاف" حسب اللائحة.

وأكد المصدر أن أعضاء نادي الزمالك يضغطون على مرتضى منصور خاصة وأن الفريق لم يلعب هذه البطولة منذ فترة كبيرة، وأنه في حل خوضها وتحقيقها فإنها ستعود بالنفع على الفريق برفع عدد البطولات القارية للأبيض وأيضا الحصول على مبلغ مالي كبير.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في أكثر من مناسبة عن عدم خوضه مباراة السوبر الإفريقي في قطر نظراً للعداوة السياسية بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الماضية.