شكرا لقرائتكم كارتيرون في حيرة بسبب الجبهة اليمنى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن حلول لأزمة الجبهة اليمنى للفريق قبل مواجهة أسوان، في المباراة التي ستقام بعد غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد تأكد استمرار غياب حازم إمام ظهير الفريق للإصابة عن تلك المواجهة عقب غيابه عن الفريق مؤخرا أمام زيسكو الزامبى للإصابة فى دورى أبطال إفريقيا.

وأكد حازم إمام إنه مازال يعانى من شد في السمانة وسيصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة طنطا في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى والتى ستقام باستاد غزل المحلة فى الخامس من شهر يناير المقبل، كما يفتقد الأبيض لجهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الذى يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن في لقاء أسوان للإيقاف لذا يفاضل الفرنسي كارتيرون بين الاعتماد على الصاعد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 99 بالنادى أو المدافع محمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليمنى في اللقاء القادم للأبيض أمام الفريق الأسوانى.

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وستشهد تدريبات على مدار اليوم وغداً الأربعاء، تحديد الفرنسي كارتيرون هوية الظهير الأيمن في لقاء أسوان بعد المفاضلة بين عيد وعبد السلام وكذلك تجهيز عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق من الناحية الفنية والبدنية للعودة لقيادة الجبهة اليسرى في لقاء أسوان خاصة لرغبة المدير الفني للزمالك في إراحة محمد عبد الشافى ظهير الفريق الذى شارك مع الأبيض بشكل متتالى في المنافسات المختلفة مؤخراً عقب الإصابة التي لحقت بجمعة في القدم وأبعدته عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة قبل تعافيه من تلك الإصابة حيث أصبح جاهزاً من الناحية الطبية للعودة للمشاركة مع الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، سجل خلالهم 10 اهداف واستقبل 7 أهداف.