شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لترضية طارق حامد .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، ترضية طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، في العقد الذى تم إبرامه له هذا الموسم بعد تعديل عقده ماليًا بما يتناسب مع مردوده مع الفريق الأبيض بخلاف رفض العروض الخليجية التي وصلت إليه في الفترات الماضية، والذى وقع عليه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وكذلك اللاعب حيث كشف من قبل مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن عقد طارق حامد الجديد يقتضى بحصوله على 15 مليون جنيه سنويًا.

وكشف ذلك المصدر "مفاجأة" بإن هناك 5 ملايين جنيه إضافية ضمن هذا العقد وهي المستحقات التي طالب طارق حامد بالحصول عليها في الموسم الماضى، حيث كان من المفترض إن يحصل عليها في الموسم المنقضى ولكن تم إضافتها لعقده الجديد هذا الموسم ليتم ترضيته بأفضل صورة حتى يركز بشكل كامل مع الفريق في المرحلة المقبلة وبذلك ستصل قيمة عقده إلى 20 مليون جنيه هذا الموسم.

ويرتبط الزمالك خلال الوقت الحالى بالاستعداد لمواجهة أسوان، التى ستقام بعد غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات فى منافسات بطولة الدورى الممتاز التى نجح الأهلى خلال فى تسجيل 23 هدفا بينما سكنت شباكه هدف وحيد.