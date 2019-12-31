شكرا لقرائتكم الاهلي يترقب عرضا سعوديا لبيع أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية، لبيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل المفاوضات مع المهاجم المغربي بخصوص تمديد عقده، وينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، في الوقت الذي تلقى اللاعب العديد من العروض الشفهية خلال الفترة الماضية أبرزها من الوداد المغربي، في الوقت الذي أكد مسئولو الأهلي أن العرض الرسمي المنتظر سيكون من الدوري السعودي.

وضع مسئولو النادي الأهلي تسعيرة بيع المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد خروجه بشكل كامل من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، والذي لا يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي ويدفع بالنيجيري جونيور أجاي في قلب هجوم الأهلي بمعظم المباريات سواء محلياً أو افريقيا، حيث تطلب إدارة الأهلي الحصول على 3 ملايين دولار لبيع المهاجم المغربي.

ويرغب أزارو في الرحيل عن الأهلي أملاً في الحصول على فرصة المشاركة ومن ثم العودة من جديد لحسابات منتخب بلاده، خاصة وأنه كان أحد أهم عناصر أسود الأطلسي قبل تعرضه لإصابة طويلة، ومن بعدها لم يشارك مع الأهلي بشكل منتظم لأسباب فنية.

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ويواصل الأهلى تدريباته بالجزيرة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم، وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط، وكان رينيه فايلر أكد أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمة مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.