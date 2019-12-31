أعضاء برشلونة يرغبون في ضم مبابي.. ومحمد صلاح في الصورة

أعرب أعضاء نادي برشلونة الإسباني عن رغبتهم في انضمام مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للفريق الأول لكرة القدم أكثر من أي مهاجم آخر في العالم.

وأعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية استطلاعاً للرأي، كشف عن رغبة 48.66 بالمئة من أعضاء برشلونة في انضمام لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف "البلوجرانا"، يليه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة 12.66 بالمئة من أعضاء برشلونة أجابوا بـ "لا أعلم"، بشأن أكثر مهاجميرغبون في رؤيته بقميص برشلونة الموسم المقبل، حيث احتلت إجابتهم المركز الثالث.

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وفي المركز الرابع، جاء الإنجليزي هاري كين، لاعب نادي توتنهام، بنسبة 8.33% من الأعضاء.

وفي المركز الخامس، جاء لاعب البارسا السابق وباريس سان جيرمان الحالي البرازيلي نيمار بنسبة تأييد وصلت إلى 7.33%، ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33% في المركز السادس، ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد سابعاً بـ2%.

وتساوى كل من النجم العربي المصري محمد صلاح والألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج بنسبة 0.33% وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البرسا.