قال الكابتن "عصام الحضري" حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أنه خاض فترات معايشة في أكثر من دولة خلال الـ3 شهور ونصف الماضية.
وتابع "الحضري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجوكر" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : سعيد بتواجد قفازي في متحف الفيفا قبل ما يكون شىء خاص لي هذا لمصر
وعن سؤاله هل يوجد خليفة له في حراسة المرمى، قال الحضري : من الوارد أن يأتي بعدي حارس أفضل مني ولكن لا يوجد شئ اسمه خليفة، الحارس الذي سيأتي ممكن نظلمه البطولات والمستوى والألقاب الشخصية هل سيأتي حارس مرمى يفوز بـ 37 بطولة، وأحسن حارس مرمى في إفريقيا من 2006 إلى 2011
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري : لا خليفة لي فى مركز حراسة المرمى فى الملاعب المصرية ..وكوبر مدرب عبقري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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