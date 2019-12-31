رياضة | عاجل.. لجنة المسابقات بالجبلاية تعلن موعد بدابة الموسم المقبل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لجنة المسابقات بالجبلاية تعلن موعد بدابة الموسم المقبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حسام الزناتي، موعد بدأ الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن مباراة السوبر المحلي ستقام في النصف الثاني من شهر فبراير.

وصرح الزناتي، في تصريحاته عبر فضائية "أون سبورت": "الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، مبدئيا اللقاء سيقام في النصف الثاني من فبراير".

وأكمل مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة،: "النصف الأول ارتباطات في الدوري مباراة الأهلي ضد المصري، والزمالك ضد الترجي".

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وواصل الزناتي حديثه: "قمة الدور الثاني في موعدها بالجولة 21، المباراة ستلعب لا محالة".

وتابع الزناتي: "الموسم المقبل سيبدأ في منتصف أغسطس، انتهاء الموسم الجاري وفقا لمسيرة الأندية المشاركة في إفريقيا، وفي الأغلب منتصف يونيو".

وأنهي حسام الزناتي حديثه: "أخطط لإقامة آخر جولتين في نفس التوقيت، إذا تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائي إفريقيا سأضطر لتأجيل الجولتين".