رياضة | عاجل.. رد ناري من طارق العشري بعد قرار إيقافه ثلاث مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من طارق العشري بعد قرار إيقافه ثلاث مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفني لفريق حرس الحدود، الكابتن طارق العشري، على قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه ثلاثة مباريات.

وصرح "العشري" في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء : "مصدوم من قرار اتحاد الكرة بإيقافي ثلاث مباريات، أنا لم أفعل شيئا يستحق هذه العقوبة، وأرى أني تعرضت للظلم من هذا القرار".

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وأكمل مدرب الحرس تصريحاته: "لا بد من الدفاع عن نفسي وتوضيح الأمر وسوف نتقدم باستئناف ضد هذا القرار من أجل تخفيف هذه العقوية".

وقد قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، أمس الاثنين إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إنبي وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

الجدير بالذكر أن حرس الحدود تعادل سلبيا أمام إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.