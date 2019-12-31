الامارات | أخيراً.. بني ياس يستجيب للانتقادات ويغير أرضية الشامخة

شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. بني ياس يستجيب للانتقادات ويغير أرضية الشامخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس لكرة القدم عن بدء أعمال الصيانة في ارضية ملعب استاد الشامخة وذلك لاستبدال ارضية الملعب الرئيسية بأرضية جديدة كلياً كما كان مخططاً بعد نهاية مباراة بني ياس والجزيرة في الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكانت أرضية استاد نادي بني ياس تعرضت أكثر من مرة لانتقادات، إذ قال مدرب فريق حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، في وقت سابق «من الصعب أن تلعب كرة قدم على مثل هذا الأرضية، وإن الأرضية لا تصلح لكرة القدم بل لزراعة البطاطا»، بينما حمّل مساعد مدرب فريق العين، باتريك فريدريك، أرضية نادي بني ياس مسؤولية تعادل فريقه أمام «السماوي»، وقال: «أرضية ملعب نادي بني ياس غير جيدة، ولاتساعد على التمرير السريع للكرة».

وذكر النادي في بيان صحافي عبر حسابه في "تويتر" أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من صيانة الأرضية بعد ثلاث أسابيع على أن تنتهي شركة "اس اي اس" العالمية من الملعب خلال الفترة المذكورة ثم تبدأ بأعمال الصيانة بالملاعب الفرعية.

وذكر النادي أنه قرر نقل مباريات فريق تحت 21 سنة إلى الملعب الفرعي رقم 3 وذلك لتزامن مباريات الفريق مع فترة الصيانة للملعبالرئيسي.