الفرنسي ديسابر يقترب من قيادة الوداد المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفرنسيديسابر يقترب من قيادة الوداد المغربي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تلقى الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى لنادى بيراميدز المصري السابق، عرضًا جادًا من مسئولى نادى الوداد المغربى برئاسة سعيد الناصرى لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.



أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد 6 أشهر.

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ذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لنادى الوداد على مشارف الرحيل بسبب خلافات جذرية بينه وبين إدارة النادى ترتب عليها عدم رضا المدير الفنى.

تولى ديسابر تدريب بيراميدز رسميا يوم 8 يوليو الماضى، أى منذ 5 أشهر وأسبوعًا و4 أيام، قاد الفريق خلالها فى 19 مباراة.

وخلال الـ 163 يوما، حقق الفوز فى 12 مباراة، أمام كل من الأهلى، حرس الحدود، بتروجت، إنبى، بلوزداد، طنطا، الإنتاج الحربى، يونج أفريكانز "ذهابا وإيابا"، واينجورانجز، والنجوم، نوازيبو.

وتعادل فى 4 مباريات أمام بلوزداد، والجيش، وسموحة، وأسوان، بينما تلقى الهزيمة فى 3 مواجهات، منها أمام الزمالك "مرتان" ومن الجونة مرة واحدة.