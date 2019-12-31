عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتفاقية شراكة بين الأهلي المصري والصفاقسي التونسي في تبادل اللاعبين

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية تونسية، عن أن نادي الصفاقسي التونسي قام بتوقيع اتفاقية شراكة مع النادي الأهلي المصري تقضي بتبادل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح التجربة الاحترافية لجناح منتخب تونس علي معلول مع القلعة الحمراء، نقلاً عن معز المستيري المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي.



Advertisements

وذكر موقع "الصريح أونلاين" التونسية، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع اثنين مع لاعبي الصفاقسي خلال الفترة المقبلة، بناء على اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بين الناديين اليوم.

وكان النادى الأهلى تلقى عرضًا رسميًا من الصفاقسى التونسى لاستعارة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرغب مسئولو الأحمر فى تسويق جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الأمامى تلبية لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ومنح فايلر إدارة الأهلى الضوء الأخضر لتسويق أكثر من لاعب، منهم جيرالدو وصالح جمعة وحسين السيد وصلاح محسن، فى الوقت الذى نجح الأهلى فى ضم كهربا ويتطلع لضم مهاجم أجنبى جديد.