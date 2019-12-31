شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الاندية للتعاقد مع أكثر من لاعب ، وكشف مصدر مسئول باللجنة أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادي للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

يأتى موقف اللجنة ردا على اجتماع الاندية غدا الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار " لا تراجع ولا استسلام".

اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الأستبدال

واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة .

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365 " ، ان فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في ازمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل اي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي لن يتم تغيير شروط القيد الموضوعه قبل انطلاق الموسم الحالي.

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الزمالك الأكثر الأندية المطالبة بفتح الإستبدال

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهيرالأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح ، و استقرت إدارة نادي الزمالك علي قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوي المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.

في حين ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري ليكون بديلا لحمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع الزمالك، ولاعب خط وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز " زيزو " ورغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الفريق، كما يحتاج الفريق لمهاجم بديلا للمغربي خالد بو طيب الذي اتفق مع الزمالك علي فسخ تعاقده في يناير المقبل، وترغب إدارة الزمالك في قيد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة للوداد المغربي.