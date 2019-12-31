شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للأهلي اليوم قبل مواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء معسكراً مغلقاً قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر اقامتها غداً الأربعاء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام، ويعاني الأهلي في مواجهة المقاصة من غياب أكثر من لاعب بداعي الإصابة يأتي على رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد سمير وجونيور أجاي.

وواصل الأهلى تدريباته بالجزيرة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غداً الأربعاء ، والتي تأتي فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم، وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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وكان رينيه فايلر أكد أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمة مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.