مرتضى منصور: أتمنى وجود «عبدالله السعيد» في الزمالك

أعلن المستشار "مرتضى منصور"، رئبيس نادي الزمالك، عن رغبته في ضم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لافتا إلى أنه أراد التعاقد معه عندما كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية "on sport" : أتمنى وجود عبدالله السعيد في الزمالك، إنه لاعب مميز وملتزم في الملعب وخارجه

وتابع : أهلا بعبدالله في الزمالك إذا كان لديه رغبة في ذلك، هناك علاقة مميزة تربطنا مع نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي

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كان عبدالله السعيد قد رحل عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، وانضم على سبيل الإعارة إلى نادي كوبس الفنلندي قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز