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اليوم.. الأهلي يستقر على القائمة النهائية لمواجهة المقاصة

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده اليوم الثلاثاء لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء المقبل على استاد السلام في الجولة

الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، على أن يعقبه إعلان ريني فايلر المدير

الفني، قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادا لمواجهة المقاصة.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الممتاز.

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