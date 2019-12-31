هاشتاج سعد سمير هترجع أقوى.. يتصدر تويتر قبل إجراء العملية الجراحية

تصدر هاشتاج " سعد سمير هترجع أقوي"، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر من قبل جماهير الأهلي والزمالك وكافة الأندية، وذلك بعد إصابة مدافع النادي الأهلي بقطع وتر أكيلس سوف تغيبه عن الملاعب لمدة طويلة .

وسيطرت حالة من الحزن علي جماهير القلعة الحمراء، مطالبين إدارة النادي بسرعة علاج سعد سمير من خلال أعلي الفرق الطبية

العالمية، حيث أنهى مسئولو النادى الأهلى، إجراءات سفر سعيد سمير مدافع الفريق، اليوم الثلاثاء إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة وتر أكيلس بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن فريقه مدة لا تقل عن 8 أشهر .

كما نشر عدد كبير من زملاءه في كافة الأندية منشورات دعم للاعب سعد سمير مدافع النادي الأهلي بعد الإصابة التي من المقرر أن تغيبه عن الملاعب لعدة أشهر، موجهين له عدد من الرسائل التحفيزية والتشجعية علي ان تمر ذاك الفترة بسلام وأمان ويعود مرة أخري للملاعب وللجماهير التي تنتظره .

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ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لجراحة وتر أكيلس غدٍ الأربعاء، ثم يخضع بعدها للتأهيل من أجل العودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.