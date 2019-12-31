عبد الناصر محمد: الروح القتالية سر الفوز على طنطا واتمنى الفوز على الأهلي

أشاد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، بالروح القتالية للاعبيه خلال مباراة طنطا بالجولة الحادية عشر للدوري

وقال عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الروح القتالية سر الفوز على طنطا وكان لابد من تحقيق المكسب للهروب من المراكز المتأخرة".

وعن مواجهة الفريق المقبلة أمام الاهلي قال : " مباراة صعبة والاهلي يعيش افضل حالاته خلال تلك الفترة ولكن هدفنا الخروج بنتيحة إيجابية واتمنى الفوز لفريقي بالطبع وسنبذل مجهودا كبيرا لتحقيق ذلك".

يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الروح القتالية سر الفوز على طنطا وكان لابد من تحقيق المكسب للهروب من المراكز المتأخرة".وعن مواجهة الفريق المقبلة أمام الاهلي قال : " مباراة صعبة والاهلي يعيش افضل حالاته خلال تلك الفترة ولكن هدفنا الخروج بنتيحة إيجابية واتمنى الفوز لفريقي بالطبع وسنبذل مجهودا كبيرا لتحقيق ذلك".

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