رياضة | الأربعاء.. الأهلي يستدرج المقاصة في ملعب السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. الأهلي يستدرج المقاصة في ملعب السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدفين دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب المارد الأحمر بالمجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثاني بترتيب دوري الأبطال، متساويًا مع النجم الساحلي والهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يتواجد بلاتينوم ستارز بمؤخرة الترتيب بدون أي رصيد.

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ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لمواصلة تحقيق النتائج المميزة منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة من خلال التقرير الآتي:-

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره مصر المقاصة، مساء ساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المباريات.

وتُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.