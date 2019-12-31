رياضة | موعد قمة البريمير ليج بين آرسنال ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قمة البريمير ليج بين آرسنال ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب الإمارات معقل آرسنال الإنجليزي، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل لأصحاب الأرض، عندما يستضيف مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل يونايتد ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، مساء غدً الأربعاء الأول من يناير 2020، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات البريميرليج.

وتشهد المباراة بين الفريقين، تنافسًا كبيرًا على مستوى أرضية الملعب بين أفراد اللاعبين وعلى المستوى الجماهيري المتطلعة لحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

وتُقام مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، غدٍ الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الفريقين بالبريميرليج

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل آرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ويأمل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني أرتيتا في تحقيق أول انتصار له منذ توليه قيادة الفريق، حيث أنه بدأ مهامه التدريبية بتعادل أمام بورنموث ثم تعرض للهزيمة أمام تشيلسي.

في المقابل يطمح مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في مواصلة نتائجه الإيجابية، حيث أنه حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

التشكيل المتوقع لآرسنال ويونايتد

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ومن المتوقع أن يدخل أرتيتا المدير الفني للجانرز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: بوكايوساكا - شكوردان موستافي - ديفيد لويز - ماتيلاند نيلز - لوكاس توريرا.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - بييري- إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

أما عن النرويجي سولشكاير فمن المتوقع أن يبدأ بكل من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف -هاري ماجواير - آرون بيساكا.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - ماركوس راشفورد - أندرياس بيريرا -دانييل جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال.