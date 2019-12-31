رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن ضم عبد الله السعيد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن ضم عبد الله السعيد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وصرح منصور عبر فضائية أون سبورت: "أهلا بعبدالله السعيد في الزمالك، نحن نريد التعاقد مع اللاعب، وفي حال لديه هو الأخر نفس الرغبة سوف نتفاوض مع ناديه".

وواصل رئيس الأبيض حديثه : "السعيد لاعب ملتزم داخل الملعب وخارجه، ولديه العديد من المميزات أيضا، وإمكاناته الفنية الجميع يعلمها، وبالفعل هو صفقة مميزة وإضافة لأي فريق".

وتابع مرتضي منصور تصريحاته : "عندما أردنا التعاقد مع عبدالله السعيد، كان لاحتياجنا له وليس كنوع من التقليل من المنافس النادي الأهلي، ولكننا نريد التعاقد مع أي لاعب لاحتياجاتنا وليس لأي شيء آخر".

وكان قد تفاوض الزمالك بالفعل مع "السعيد" خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه ينتهي عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

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