رياضة | يورجن كلوب يحسم الصراع بين ماني وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يحسم الصراع بين ماني وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن موقفه من الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والمرشح لها نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، بالإضافة للنجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وتحدث كلوب لصحيفة إكسبريس البريطانية قائلاً: " أحب صلاح ماني، ببساطة هما يستحقان المركز الأول، لا يوجد لدي حل لهذا اللغز".

وتابع: " ماني وصلاح من أفضل لاعبي العالم، وهما بحالة ممتازة، لكن لن أتمكن من الخيار بينهما، هي مسألة متروكة لأشخاص آخرين".

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وواصل: " لا أعترف بالجوائز الفردية لا سيما على مستوى المدربين، لقد حصلت على جائزة منذ فترة قليلة، وفزت بجوائز عديدة هذا العام".

وسيقام حفل إختيار أفضل لاعب في أفريقيا يوم 7 يناير المقبل بمدينة الغردقة، حيث يتنافس على الجائزة الثلاثي ماني وصلاح ومحرز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، ويواجه فريق شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.