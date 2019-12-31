رياضة | ريال مدريد يفاجئ كريم بنزيما بعقد جديد مميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجئ كريم بنزيما بعقد جديد مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، قررت تجديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2022، مع تحسين وإضافة عام لعقده الذي كان سينتهي عام 2021.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن التجديد في الصيف المقبل حيث يعتبره المسئولون في النادي الملكي اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما أحد أهم مفاتيح اللعب خاصة بعد تألقه آخر موسمين وكونه هداف الفريق والوجه الإعلامي للنادي.

‏وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما شارك في 23 مباراة بواقع 1947 دقيقة ، لكن الآن هو وقت القتال من أجل تحقيق الألقاب والنادي يترك مسألة التجديد حتى الصيف لان النادي ينتظر الوقت المناسب خاصة مع قول بنزيما انه يحب ريال مدريد من قلبي وأنه وإذا استطع البقاء هنا حتى الإعتزال فسوف يفعل ذلك.

يذكر أن النادي الملكي عاد للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لبداية الدور الثاني من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي مانشستر سيتي في الدور القادم من عمر البطولة الأوربية.