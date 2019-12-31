رياضة | برشلونة يصدم يوفنتوس وباريس سان جيرمان

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بدأ فريق برشلونة الإسباني، التحرك نحو تمديد عقد الألماني مارك أندري تيرشتيجن حارس مرمى الفريق، خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسباني، فإن إدارة برشلونة تعمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات لفترة طويلة، خلال المرحلة المقبلة.

وكانت قد خرجت بعض التقارير، التي تشير إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع تيرشتيجن.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في تمديد عقد حارس مرمى الفريق تيرشتيجن، من أجل الحفاظ عليه لأطول وقت ممكن، حيث يعد من ركائز الفريق الكتالوني، خلال المرحلة الأخيرة.

وتابعت ان برشلونة يجهز عقد جديد لشتيجن لمدة ثلاثة سنوات إضافية ليمتد حتى 2025، بدل انتهائه في صيف 2022.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلو الحارس الألماني قد جلسوا مع مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة من أجل تمديد عقد شتيجن مع البارسا.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن شتيجن يرغب في استمرار مسيرته مع برشلونة، وهو ما يمهد لإبرام الصفقة الجديدة.