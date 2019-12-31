رياضة | عاجل.. لجنة المسابقات تعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لجنة المسابقات تعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، لن يتم تأجيلها.

وصرح رئيس لجنة المسابقات، خلال استضافته ببرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: "مباراة الدور الأول ستقام كما اعلنا يوم 19 من فبراير المقبل".

وأنهي الزناتي حديثه: "مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني ستقام في موعدها ولن توجل ولن يتكرر ما حدث في الدور الأول".

يذكر أـن اتحاد الكرة قد أعلن يوم 15 من أكتوبر الماضي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول لدواعي أمنية.