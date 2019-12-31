عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على لاعب الفتح عقب مواجهة الرجاء في الدوري المغربي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن أن أجهزة الأمن ألقت القبض على منتصر لحثيمي لاعب الفتح الرباطي بملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، عقب نهاية المباراة التي جمعت بين ناديي الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الدوري المغربي للمحترفين، والتي انتهت بخسارة الرجاء البيضاوي بهدفين دون مقابل.

Advertisements

وذكر موقع "Le360" أن منتصر لحثيمي لاعب الفتح الرباطي دخل في مشادة مع أفراد الأمن بملعب "محمد الخامس"، ما دفع أجهزة الأمن للقبض عليه.

وأضاف: "رغم المحاولات من الجهاز الفني لنادي الفتح الرباطي لمنع اعتقاله، إلا أن الأمن أصر على إلقاء القبض عليه بعد نهاية مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي".

وسجل هدفي الفتح في شباك الرجاء البيضاوي، يوسف بلعمري، وأمين الواني في الدقيقتين (64، 82) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الرجاء عند النقطة 17 في المركز الرابع، بينما وصل الفتح الرباطي إلى النقطة 14 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المغربي.