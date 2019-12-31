شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة سلبية24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد تراجع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن إقامة مران أمس الإثنين، حيث فضل المدرب الفرنسي منح لاعبى الفريق راحة سلبية عقب العودة من زامبيا في الساعات الأولى من صباح الأمس، عقب الانتهاء من مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك مع زيسكو الزامبى، بنتيجة 1 / 1، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض فى مجموعته بالبطولة الأفريقية إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر برصيد 7 نقاط فى حين يأتى زيسكو الزامبى فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من زامبيا فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، بعد خوض لقاء زيسكو الزامبي، عصر السبت، وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر أمس ووصلت إلى أديس أبابا بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وعادت البعثة للقاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة اليوم الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات غدا الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.