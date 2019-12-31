شكرا لقرائتكم خبر عن «هتقعدوا في البيت».. مرتضى منصور يقدم وعودًا بشأن برنامجه على قناة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأن تكون قناة النادي بعيدة عن التعصب والتحيز وبأنها ستحترم الجميع، قائلًا: «ممكن أختلف مع الأشخاص، لكن مش ممكن أختلف مع جماهير بالملايين».

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أضاف «منصور»، في مداخلة مع قناة «أون سبورت»، الاثنين، أن برنامجه على قناة الزمالك سيتناول السياسة والفن والرياضة والقانون أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويبدأ من الـ12 بعد منتصف الليل».

وتطرق إلى الإعلان على قناة النادي، قائلًا: «مش عايز أقول لك (يا سيف زاهر) كم الإعلانات اللي الناس اتعاقدت مع شركة إعلام المصريين لعرضها على القناة، هتقعدوا في البيت أو هيخفضوا مرتباتكم».

ومن المقرر أن تنطلق قناة الزمالك، مطلع يناير المقبل.