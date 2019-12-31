شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عن مهاجم افريقى سوبر للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بعد الموافقة على رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني تماما الذى يعتمد بشكل أساسي على الثلاثي خالد قمر ورزاق سيسيه والأوغندي إيمانويل أوكوى ومن خلفهم أحمد رفعت .

يجهز طلعت يوسف التقرير الفنى الذى سيقوم بعرضه على محمد مصيلحى رئيس النادى لحسم الأسماء الذى سيستغنى عنها الفريق الكروى خلال الميركاتو الشتوى المقبل ، بالإضافة لتحديد احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق فى الشتاء فى ظل رغبة مجلس الإدارة والجماهير على مواصلة المشوار الناجح فى كافة البطولات التى يشارك فيها الفريق .

Advertisements

وقد أكدت مصادر مقربة من طلعت يوسف أن المدير الفنى لزعيم الثغر استقر على رحيل الرباعى الليبى أحمد راشد الذى لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق معدودة منذ انطلاق الموسم والمالى ويلسون الذى خرج من حسابات طلعت يوسف الذى يعتمد على محمد أنور ومحمود رزق وإسلام جمال ويوسف حسن ناشئ الزمالك الأسبق الذى لم يشارك أيضا وأيمن غباشى الذى شارك أيضا لدقائق .

كما اكدت نفس المصادر أن طلعت يوسف يرحب بإعارة الثنائى مروان النجار ومحمود شعبان لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهم لإكسابهم الثقة وأن كان الاخير تلقى عرضا جادا من طنطا للإنتقال إليها فى الإنتقالات الشتوية .

ويواصل الفريق الكروى استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الحادية عشر بإستاد الإسكندرية في مباراة لا تقبل القسم على اثنين نظرا لموقف الفريقين بالدورى فزعيم الثغر يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة ويبحث الفريقان عن الفوز وحصد نقاط المباراة من اجل مواصلة المشوار الناجح بالإيجيبشين ليج .