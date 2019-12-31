شكرا لقرائتكم حسام حسن يوافق على الاستغناء عن أيمومو في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حسام حسن المدير الفني لسموحه على الإستغناء عن الكونغولي أيمومو لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة المقرر إنطلاقها غدا الأربعاء بعدما فشل اللاعب فى إثبات جدارته مع النادى السكندرى خلال الفترة الماضية .

كانت إدارة سموحه قد تعاقدت مع إيمومو قادما من فيتا كلوب الكونغولى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ، إلا انه لم يشارك كثيرا مع الفريق فى الموسم الحالى وهو ما جعل حسام حسن يطالب برحيله للتعاقد مع لاعب أفضل منه فى الخط الهجومى للفريق .

ونجح سموحه فى تحقيق فوز غالى فى مباراته الأخيرة بالدورى على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يرتقى للمركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فازوا فى 4 وتعادلوا فى 5 وخسر الفريق مباراة وحيدة فى الجولة الأولى أمام الأهلى .

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ويجهز حسام حسن قائمة باللاعبين المستغنى عنهم خلال الميركاتو الشتوى فى ظل رغبة العميد على استكمال مشواره الناجح وعودة سموحه للمشاركة فى البطولات القارية فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها المسابقة بين اكثر من نادى من أجل اللعب بالكونفيدرالية الأفريقية .

من ناحية أخرى يواصل الفريق الكروى لسموحه استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الحادية عشر للمسابقة فى المباراة المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الخميس المقبل باستاد السويس فى لقاء صعب للطرفين نظرا لحساسية اللقاءات بين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى وحسام حسن المدير الفنى لسموحه .