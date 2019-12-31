«دراجات الإمارات» يرفع رصيده إلى 23 ميدالية في عربية المضمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن لاعبو منتخب الإمارات للدراجات ضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية المقامة في القاهرة من إضافة 7 ميداليات جديدة إلى رصيدهم (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، وبذلك يرتفع رصيد دراجات الإمارات في ختام اليوم الثالث إلى 23 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وتضمنت محصلة اليوم الثالث تحقيق نجومنا 3 ميداليات ذهبية حيث نجح نجم منتخب الكبار المتألق محمد المنصوري في الفوز بالميدالية الذهبية في سباق الكيرين للكبار بجدارة كما تمكنت اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ من حصد ميداليتين ذهبيتين بفوزها بالمركز الأول في سباقي الأمونيوم و200 متر للشابات.

كما تضمنت محصلة اليوم الثالث تحقيق نجومنا ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية حيث حقق نجم منتخب الكبار محمد المنصوري الميدالية الفضية لسباق 200 متر للكبار وحققت شيخة عيسى فضية سباق الأمونيوم للسيدات، واختتم نجم منتخب الكبار أحمد المنصوري ولاعبة منتخب الإناث شيخة عيسى حصاد اليوم الثالث بفوزهما بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباقي 200 للكبار والسيدات.

وحرص عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد على الحضور للقاهرة لمؤازرة اللاعبين واللاعبات ومشاركة البعثة الفرحة بالنتائج الرائعة لنجوم دراجات الإمارات، إضافة إلى نايف جكة الأمين العام المساعد وسالم الكتبي عضو مجلس الإدارة.

وأكد الزرعوني أن النتائج الرائعة للاعبين واللاعبات في البطولة هي نتاج جهودهم وحماسهم وما يتحلون به من إصرار وحب الوطن وأيضاً بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني بدر ميرزا ومساعده شريف عبد الله والمدربة ربا حيلاني لتهيئة اللاعبين واللاعبات وإعدادهم فنياً وبدنياً ومعنوياً قبل وخلال وبعد السباقات.