سيـدات الشارقـة بطـلات دوري السلـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج فريق نادي سيدات الشارقة بطلاً لبطولة الدوري العام لكرة السلة، بعد فوزه على النصر 57 - 55 في ختام البطولة أمس في صالة «العميد» الذي حل وصيفاً، وجاء شباب الأهلي في المركز الثالث.

وتوج الفرق الثلاثة سالم المطوع أمين السر العام لاتحاد كرة السلة، وأسامة قرقاش، وفريد القيواني عضوا مجلس الإدارة.

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ونجح فريق الشارقة في قلب موازين المباراة لصالحه، بعد أن كان النصر متقدماً أكثر من مرة بفارق مريح تجاوز في بعض الأوقات العشر نقاط، وانتهى النصف الأول من المباراة نصراوياً 29 -25.

وكانت ثقة فريق النصر حامل اللقب كبيرة بالفوز، بعدما كان حسم جميع مبارياته السابقة لصالحه، لكنه دفع ثمناً غالياً لتراجعه ليسقط في الثواني الأخيرة من المباراة ويفقد لقبه.

في الوقت نفسه، أظهرت لاعبات الشارقة حماساً وندية كبيرتين، وفرض الفريق القادم من الإمارة الباسمة أسلوب الدفاع المحكم على مفاتيح النصر مع سرعة الارتداد والتسجيل في سلة الخصم، لينجح في النهاية في حسم اللقب.