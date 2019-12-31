شكرا لقرائتكم خبر عن مويز مدرباً لوست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي وست هام الإنجليزي تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلاً من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه إثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.
وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما أنقذه من الهبوط.
وقال مويز (55 عاماً) «أشعر بالفخر لعودتي إلى وست هام، لكن الأهم أنني أتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي أن أفعل من أجل هذا الفريق».
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