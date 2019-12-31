مويز مدرباً لوست هام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي وست هام الإنجليزي تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلاً من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه إثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما أنقذه من الهبوط.

وقال مويز (55 عاماً) «أشعر بالفخر لعودتي إلى وست هام، لكن الأهم أنني أتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي أن أفعل من أجل هذا الفريق».