شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر منفرداً بعد 3 سنوات و3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اعتلى شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري الخليج العربي للمرة الأولى هذا الموسم، والمرة الأولى في تاريخ مشاركته في المسابقة «بعد الدمج»، بعدما دك مرمى اتحاد كلباء بخماسية نظيفة، مستفيداً من خسارة الشارقة حامل اللقب أمام الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها «الفرسان» صدارة ترتيب المسابقة منفرداً وليس بمشاركة فريق آخر، بعدما كانت المرة الأخيرة التي حل فيها الفريق في المركز الأول منفرداً تحت مسمى الأهلي في نهاية الجولة الثانية من موسم 2016-2017 حين فاز على النصر بهدف دون مقابل في 22 سبتمبر/ أيلول 2016.

أكد شباب الأهلي أحقيته في اعتلاء الصدارة حين خدم نفسه بنفسه بتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في آخر 6 جولات التي لم يهدر خلالها سوى نقطتين بالتعادل مع الوصل.

وواصل «الفرسان» تميزهم هذا الموسم دفاعياً، بعدما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 11 مباراة لعبها، ليبقى الفريق الأقوى دفاعياً، برصيد 4 أهداف دخلت في مرماه فقط.

وشهدت المرحلة 11 السقوط الأول للشارقة حامل اللقب هذا الموسم، حين شرب كأس الخسارة المرة أمام الظفرة في ملعب حمدان بن زايد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت خسارة الشارقة أكثر من مؤلمة وموجعة، بعدما فقد القمة التي تمسك بها منذ الجولة الأولى في الموسم الماضي، علماً أنه فقدها في الموسم الفائت بفارق الأهداف فقط في المراحل الأولى من عمر المسابقة، قبل أن يحكم قبضته ويسير قدماً على سكة النتائج التي أسهمت في الوصول بالفريق إلى منصة التتويج للمرة الأولى في عصر الاحتراف.

ومني الشارقة بالخسارة الأولى هذا الموسم، والأولى منذ السقوط أمام الوصل في المرحلة الرابعة والعشرين في الموسم الماضي، وتحديداً في 11 مايو/‏‏ أيار الماضي.

وتعتبر الخسارة هي الثانية التي يمنى بها «الملك» في 2019، العام المثالي والذي شهد تتويجه بلقب النسخة الماضية، وجاءت الخسارة الثانية بأسوأ طريقة ممكنة بتجرع الخسارة التي تسببت في ضياع القمة التي أحكم قبضته عليها طوال الأسابيع ال10 الأولى.

وواصل الظفرة رحلته المميزة، وأكد أنه «قاهر الكبار» للجولة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على الشارقة بالثلاثة، بعدما كان فاز في المرحلة السابقة على العين في ملعب هزاع بن زايد بهدفين مقابل هدف.

ونجح الظفرة في الحصول على المركز السادس بعدما رفع غلته إلى 17 نقطة، ليتقدم بفارق نقطتين عن الوصل السابع،وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الخامس. وحصد «الفارس» 10 نقاط في آخر 4 جولات.

الكلاسيكو بنفسجي

ضرب العين سرباً من العصافير بحجر واحد بعد فوزه ب«المباراة الكبيرة» على حساب الوحدة «الجريح» بهدفين دون مقابل. واستطاع الزعيم نفض غبار الهزيمة التي مني بها في المرحلة السابقة أمام الظفرة، مما تسبب في إقالة المدرب السابق الكرواتي ليكو، وتعيين العراقي غازي فهد كمدرب مؤقت.

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وحقق العين فوزه الرابع خارج أرضه في 6 مباريات لعبها حتى الآن، مقابل التعادل في مباراة، وخسارة واحدة، ليتمسك بالمركز الرابع، وليحفظ لنفسه فرصة الصراع على اللقب الغالي.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة، تميز فيها الفريق العنابي رغم كل الغيابات التي عاناها قبل صافرة البداية، وكان أبرزها قرار رحيل الأوروغوياني ميليسي لأسباب عائلية، والإسباني كارليتوس لأسباب فنية. وقدم العنابي أفضل 90 دقيقة في مشواره هذا الموسم، لكن ما عاب الفريق عدم النجاح في ترجمة الفرص التي سنحت له بعدما كان خالد عيسى نجماً فوق العادة، واستحق عن جدارة لقب نجومية المباراة.

ونجح العين في ضمان نيل النقاط الثلاث وحسم الموقعة المثيرة بهدفين ليضمن تحقيق الفوز الخامس على الوحدة في آخر 7 مواجهات مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد.

وتعتبر الخسارة هي الثانية التي يمنى بها الفريق العنابي على أرضه وبين جماهيره من بين 6 مباريات لعبها في ملعب آل نهيان حقق الفوز في مباراتين فقط، مقابل التعادل في مباراتين، والخسارة في اثنتين، كانت الأولى أمام النصر في المرحلة الرابعة والثانية أمام الزعيم. وبات الوحدة في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ليتأخر عن شباب الأهلي المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة، ولم يعد يفصل بينه وحتا وصيف القاع سوى 6 نقاط.

الانتصار الرابع

وواصل الجزيرة العزف على وتر فخر الانتصارات للأسبوع الرابع على التوالي حين حصد النقطة 12 في آخر 4 مراحل، بعدما عاد من ملعب الشامخة بالفوز الصعب على حساب بني ياس بهدفين مقابل هدف. وزار فخر العاصمة ملعب الشامخة للمرة الثانية في أسبوع واحد، بعدما كان تجاوز الوحدة على نفس الملعب يوم الثلاثاء الماضي في الدور 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعانى الجزيرة كثيراً قبل أن يضمن نيل العلامة الكاملة، بعدما تأخر بهدف دون مقابل للإسباني كوندي، لكن البديل المغربي مراد باتنا صنع الفارق، وكان وراء هدفي فريقه الذي حافظ على فرصته في المنافسة على القمة.

وفي معارك البقاء، مني خورفكان صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب بخسارة هي السابعة له هذا الموسم من بين 11 مباراة لعبها في المسابقة، ليبقى دون انتصار مع اقتراب الدور الأول من نهايته.

وتمكن الوصل من تحويل تأخره أمام أبناء الخور بهدف في الشوط الأول، إلى انتصار ثمين بالثلاثة في ليلة تألق بها الإكوادوري غايبور الذي سجل ثنائية هي الأولى له بقميص الفريق الأصفر، قبل أن يضيف زميله البرازيلي ويلتون سواريز هدفاً ثالثاً في أول مباراة يخوضها بعد إبلاله من الإصابة.

وبات خورفكان الذي أهدر العديد من الفرص في الحصة الأولى الفريق الأقرب لوداع عالم الأضواء،وتفوق الوصل على خورفكان مرتين في أسبوع واحد،بعدما كان قد تجاوز عقبة نسور الخور في الدور 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بهدف البرازيلي ليما الذي فشل في وضع بصمته التهديفية مرة جديدة والوصول إلى الهدف رقم 100 في رحلته مع الفريق في الدوري.

ورفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة ليصبح سابعاً، وليصالح جماهيره بفوز بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في المرحلة السابقة أمام الجزيرة برباعية.

وسار العميد على درب النصر للمباراة الثانية على التوالي،حين تفوق على الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر بهدف دون مقابل، حمل توقيع الظهير المدفعجي محمود خميس الذي سجل هدفاً للمباراة الثانية على التوالي من كرة ثابتة،بعدما كان سجل الهدف الأول لفريقه في المرحلة السابقة أمام حتا.

واستمر النصر خامساً في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الزعيم الرابع، بينما فشل الفجيرة في إيقاف عداد الهزائم خارج أرضه، حيث مني بالهزيمة السادسة على التوالي خارج ميدانه في 6 مباريات لعبها هذا الموسم بعيداً عن الفجيرة. وبات الفجيرة الفريق الأكثر تعرضاً للهزائم هذا الموسم، برصيد 8 هزائم في 11 مباراة.وكان عجمان الفائز الأكبر في هذه المرحلة، حين حقق الفوز الأول بعد 7 جولات ومنذ أن تغلب على الوصل بهدف وحيد في المرحلة الثالثة في الرابع من أكتوبر/‏‏ تشرين الأول الماضي.