بطولة الشارقة الرياضية العمالية تبلغ قمة الإثارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات الأسبوع الثالث من الدور الأول للبطولة الرياضية العمالية الثالثة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة 120 فريقاً تتنافس في كرة القدم وكرة السلة، والكرة الطائرة، والكريكيت والهوكي.

شهد المنافسات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأشاد بمستواها، وما أظهره اللاعبون من مهارات عالية، خاصة في كرة القدم، علاوة على كرة السلة والهوكي والكرة الطائرة، مشيراً إلى أنه تفاجأ بالمستوى الفني المرتفع لعدد كبير من اللاعبين، ما يجعل البطولة فرصة لاكتشاف لاعبين مميزين، وضمهم إلى فرق الأندية، خاصة ممن هم في مرحلة الشباب ممن برزوا بشكل ملحوظ بمستويات عالية.

وعن نتائج الأسبوع الثالث، ففي كرة القدم وضمن المجموعة الأولى، حقق فريق أدنوك (أ) فوزاً كبيراً على شركة خوري بنتيجة (9-0)، وفاز بروسمارت على بلدية الشارقة (19-1)، وفاز فالكون باك على البنك العربي (3-0)، وريتش تارجيت على بلدية الحمرية (1-0)، كما فاز سمارت تاتش على الهوية والجنسية (4-3)، وفاز بيز لينك للعقارات على أدنوك (ب) 9-1.

وفي المجموعة الثانية فاز الفرات جروب على الشارقة للأسمنت (3-0)، وتعادل شرطة الشارقة مع دائرة الخدمات الاجتماعية (2-2)، كما فاز المميز لأنظمة الإنذار والمراقبة على بلدية الشارقة (ب) 7-0، وتعادل موانئ دبي على الاتحاد الأوروبي للمقاولات (2-2)، وفاز فاست (ب) على بيئة (4-1)، وتغلب إنجازات على الشحن والتفريغ (2-0).

وأسفرت منافسات كرة السلة، عن فوز أرمادو على أدنوك بنتيجة (90-66)، ولاكنور على ايرماب (20-0)، وتغلب أبو شغارة على استيج (88-70)، وفاز الحمرية على بيئة (43-41)، كما فاز فريق الابايديث «اف إن سي تي» على فريق ميدفارما بنتيجة (61-39).

وفي الكرة الطائرة أسفرت المنافسات عن فوز شرطة الشارقة على بيئة (2-0)، وبذات النتيجة فاز سيكسيسبوينت على لاكنور، وفي الهوكي حقق اكسيبيتر على بلدية الشارقة (4-0)، وتعادل يوتي اس سي 1 مع يو اي اتش سي (1-1).