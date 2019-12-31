برشلونة يعاني الإصابات قبل السوبر الإسباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرتور ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة، ما يعني غيابهما عن كأس السوبر التي ستقام في جدة، حيث يلتقي في 9 يناير/كانون الثاني فريق أتلتيكو مدريد.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكاتالوني على «تويتر» أن الحارس «خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وبحسب تجاوبه مع العلاج ستتحدد عودته إلى الملاعب».

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أما في ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي أرتور فقد ذكر النادي أنه «يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب حوالي ثلاثة أسابيع»، ما يعني غيابه عن مبارتي إسبانيول وغرناطة في الدوري ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر.

وعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات بعد انتهاء فترة الراحة، لكن تدرب في الصالة خلال اليوم الأول.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني قبل عودة عجلة الدوري إلى الدوران في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.