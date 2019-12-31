شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتسح العدالة بالسبعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أنهى الهلال عام 2019 بفوز عريض على ضيفه العدالة 7- صفر في المباراة المؤجلة ضمن الدوري السعودي لكرة القدم رافعاً رصيده إلى 24 نقطة. أحرز الأهداف الفرنسي بافيتيمي جوميز«سوبر هاترك»،والإيطالي جيوفينكو وصالح الشهري والبيروفي كاريلو.

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