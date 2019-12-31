حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي مقصد مهم لعشاق التحدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مهرجان ليوا الدولي 2020 الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته حتى العاشر من يناير المقبل، ويقام المهرجان بتنظيم من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وبشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي للإعلام الراعي الإعلامي.

وتتواصل اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي، حيث يستعد الأبطال والمغامرون لخوض تجربة مميزة بصعود تل مرعب من خلال منافسة تحدي البقي تورك بمشاركة واسعة من أبناء الإمارات والكويت وعمان.

وتنطلق هذه المنافسة على رمال تل مرعب الأسطوري في تمام الساعة الرابعة مساء، ويضم السباق هواة البقيات، حيث يحظى هذا التحدي بجمهور كثيف لما يكلف المتسابق من تجهيز لسيارته وإعدادها للسباق، ولما تظهره البقيات من قوة وإثارة وحماس أثناء السباق بهدف إحراز أرقام قياسية، إذ شهد الموسم الماضي رقماً قياسياً بلغ 88 ثانية.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الزيارة بتفقد قرية ليوا التراثية التي تضم عدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية الإماراتية الأصيلة، وزار سموه ممشى ليوا ومنطقة ليوا لاند المخصصة لأفراد العائلة بجانب منطقة الأطعمة والمأكولات الشعبية والقسم الخاص بألعاب الأطفال.

واطلع سموه من محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على أهم التجهيزات والتسهيلات المقدمة للمشاركين والزوار والمسابقات التي يضمها المهرجان، إضافة إلى أبرز الاشتراطات والمعايير التي تتضمنها المسابقات، والتي تمت فيها مراعاة معايير الأمن وسلامة المتسابقين، وكذلك الجوائز المقدمة للفائزين في مختلف المسابقات.

كما زار سموه جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث كان في استقباله غنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية في «أدنوك» الذي قدم لسموه شرحاً حول مشاركة «أدنوك» في مهرجان ليوا الدولي، إضافة إلى مختلف الفعاليات والأنشطة والمهرجانات في منطقة الظفرة، والتي تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للشركه وحرصها على المساهمة في إثراء ودعم مثل تلك الفعاليات، حيث تشارك «أدنوك» بجناح مميز يضم العديد من الأنشطة المختلفة والفريدة من نوعها، والتي تناسب جميع فئات المجتمع.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الجولة بحرص ودعم القيادة الرشيدة لكل الأنشطة التراثية والرياضية والشبابية التي تقام على أرض الدولة، مشيراً إلى أن مهرجان ليوا الدولي يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً مهماً لعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

وأكد سموه أهمية توفير الإمكانيات والتجهيزات كافة لإنجاح المهرجان، منوهاً بأهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة لكونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، وحمد خميس ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة «صحة»، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.