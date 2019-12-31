مجوهرات رونالدو تخطف الأنظار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت مجوهرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنظار الصحافة العالمية على هامش مشاركته في مؤتمر دبي الدولي الرياضي وفوزه بجائزة دبي جلوب سوكر الذهبية. وارتدى رونالدو ساعة رولكس ماستر آيس هي الأغلى عالمياً (380 ألف إسترليني) من الذهب الأبيض 18 قيراطاً و30 قيراطاً من الألماس، بالإضافة لخاتم زواج في يده اليسرى بعد شائعات عن زواجه في حفل خاص بالمغرب في الصيف (50 ألف إسترليني) وخاتم (200 ألف إسترليني).

ويتقاضى نجم يوفنتوس 28 مليون إسترليني سنوياً بعد الضريبة، علاوة على 38.2 مليون إسترليني نظير كونه الأعلى عائداً في إنستجرام بفضل متابعيه ال194 مليوناً.

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