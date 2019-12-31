شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش: مهمتي قيادة المنتخب إلى المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، مبيناً أن «الأبيض» ليس في موقعه الطبيعي، وسيعمل إلى جانب اللاعبين والجهاز الإداري واتحاد الكرة على تصحيح المسار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب لقيادة الأبيض في المرحلة المقبلة بحضور غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام، وحميد الطاير رئيس لجنة المسابقات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة.

وتحدث بداية غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية. وقال: إن جماهير كرة القدم في الإمارات تتوق إلى عودة المنتخب إلى مكانه الطبيعي بعد التراجع الأخير في المستوى، مبيناً أن عملية اختيار المدرب خضعت لمعايير معينة، وتوفرت في يوفانوفيتش، لذلك تم التعاقد معه لقيادة المرحلة المقبلة.

وعن تفاصيل العقد ومدته قال: مدة العقد 6 أشهر مع المدرب، وبعدها سنقرر، ما يهمنا هو تطور الكرة في الإمارات، وحصول المنتخب على مركز جيد، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومضى يقول: سنعمل على توفير كل معينات النجاح للمدرب في الفترة المقبلة، ثقتنا كبيرة بإيفان، إنه مدرب مميز ولديه خبرة جيدة في دورينا ويعرف اللاعبين، وسيساعده ذلك لوضع خطط مناسبة للمرحلة المقبلة.

وأضاف: يجب على الإعلام أن يدعم اللاعبين في المرحلة المقبلة، المهمة صعبة في تصفيات المونديال، وموقفنا معقد ونحتاج إلى جهود الجميع للوقوف خلف المنتخب.

وأكد الهاجري أن هناك أجواء إيجابية في الفترة الحالية وتفاؤلاً كبيراً باللجنة المؤقتة للاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

مهمة صعبة

من جهته، قال يوفانوفيتش: نعلم أن المهمة لن تكون سهلة، ولكن علينا العمل للوصول إلى الأهداف، ثقتنا كبيرة باللاعبين.

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وأكد المدرب الصربي أن الإعلان عن قائمة المنتخب والتجمع المقبل سيكون بعد الجولة المقبلة في دوري الخليج العربي عقب ال 2 من يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال: هدفنا من التجمع المقبل تجميع اللاعبين لمدة يومين أو ثلاثة أيام للتعرف إليهم عن قرب، كما أن هناك في الفترة المقبلة مباريات نصف النهائي ونهائي كأس الخليج العربي، سننظم بعض الوحدات التدريبية، ولكن طبعاً الأهم مباريات التصفيات في مارس / آذار المقبل التي نعقد عليها آمالاً كبيرة.

واستعان المدرب بمحاميه اليوناني أليكس في توضيح بعض العبارات من اليونانية إلى الإنجليزية، ومن ثم ترجمتها للحضور باللغة العربية، ويرتبط يوفانوفيتش كثيراً بمحاميه على حد قول الأخير، إذ عمل المدرب الصربي لسنوات طويلة في اليونان، ويقيم حالياً هناك.

وعن الأسباب التي جعلته يقبل المهمة، ولا سيما أنها التجربة الأولى له كمدرب لمنتخب وطني، قال: تولي مهمة المنتخب الوطني مهمة صعبة، ودائماً تدريب المنتخبات أصعب من تدريب الفرق، وهو تحدٍّ جديد بالنسبة لي، وكذلك للاعبين، أعرف اللاعبين جيداً لقد دربت هنا 6 سنوات، وأعرف كرة القدم هنا كيف تسير، ولدي معرفة جيدة بكل اللاعبين حتى أولئك الذين ينشطون في دوري الدرجة الأولى، وسنحاول أن ننجح معاً في تقديم الأفضل.

وعن أن المدرب السابق لم يكن مقيماً في الدولة، وهناك حديث عن أن قائمة المنتخب عادة تكون جاهزة من قبل اتحاد الكرة، قال: لا أعتقد أن هذا يحدث في الإمارات لا سابقاً ولا حالياً ولا مستقبلاً، الاتحاد يعرف جيداً مهمة المدرب، لذلك لا يمكن أن يختار قائمة اللاعبين أحد غير المدرب، هذا الحديث غير صحيح تماماً.

تحديات مقبلة

وعن التحديات في المرحلة المقبلة، قال: اللاعبون والجهاز الفني وحتى الجماهير يعلمون أن المهمة صعبة، أثق كثيراً باللاعبين، والموقع الحالي للمنتخب في التصفيات ليس موقع منتخب الإمارات، يجب أن نغير هذا الوضع، وفي هذه اللحظات الصعبة نحتاج إلى مضاعفة المجهود، كل فريق يمر بفترات صعبة، سواء كان فريقاً أو منتخباً، ويجب أن نتخذ ردة فعل ونعود إلى الطريق الصحيح، لدينا مهمة محددة وهي التأهل إلى المونديال وتبقت لنا مباريات علينا الفوز بها.

وعما إذا كان سيعتمد على اللاعبين الشباب مع بعض عناصر الخبرة أم أن لديه فلسفة في اختيار اللاعبين، قال: نحتاج للفوز بالمباريات لذلك يجب أن نختار أفضل اللاعبين من دون النظر لأعمارهم، حتى لو كان عمر اللاعب 38 سنة، هذا لا يهم إذا كان يجلب لنا الفوز، لدينا 4 مباريات ونحتاج للفوز، نريد لاعبين جاهزين لخوض المباريات، لاعبين لديهم العقلية التي تجلب الفوز، أهم شيء عندي في اختيار اللاعبين الجاهزية والاستعداد.

وعن وجود 6 لاعبين أجانب في الدوري بعد القوانين الأخيرة، وهل يفيد ذلك اللاعبين المواطنين، وكيف ينظر للأمر، قال: عندما يكون لديك لاعبين أجانب جيدين يساعد ذلك في ارتفاع مستوى اللاعبين المواطنين، لكن أعتقد أن اتحاد الكرة يعمل جيداً لتطوير الكرة بهذه الفكرة بزيادة الأجانب، لأنهم يضيفون جودة ومستوى تنافسياً، وهذا يصب في مصلحة كرة القدم.