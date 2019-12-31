انطلاق الموسم الجديد لبطولات فزاع للصيد بالصقور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف



توج فريق «إف 3» بلقب فئة الشيوخ وهزاع محمد المحمود بلقب فئة «العامة»، وذلك في منافسات الطائرة اللاسلكية في التي دشنت أمس بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وحقق فريق «أف 3» المركز الأول في فئة الشيوخ، بواسطة الطير «طوفان» بقيادة راشد بن مجرن بعدما قطع المسافة بزمن وقدره 1.11.986 دقيقة، ونال هزاع محمد المحمود المركز الأول في فئة العامة بواسطة الطير «الذيب» بقيادة مصطفى الماس، بزمن وقدره 1.12.096 دقيقة.

وقام راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور، بتتويج الفائزين، بحضور سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأكد راشد بن مرخان أن المركز ركز هذا الموسم على عدة شرائح، منها فئة الشيوخ والعامة والناشئين لاستدامة موروث الصيد بالصقور، وقال:

«خصصنا هذا الموسم أشواطاً خاصة لأشقائنا من دول الخليج، ففي الأعوام الماضية كنا نخصص فئتين لمشاركات الخليجيين، هما الشاهين والحر، ولكن بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تمت إضافة 8 أشواط للخليجيين، لتشمل جميع فئات الجير وهي شاهين جير وتبع جير وبيور قرموشة فرخ وجرناس».

وأكدت سعاد إبراهيم درويش أنه بتوجيهات سمو ولي عهد دبي، يستمر المركز في مسيرته نحو التطوير وصون التراث لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة البناء على ما تحقق على مدار سنوات طويلة أسهمت في ترسيخ بطولات الصقور واجهة بارزة على مستوى الدولة والمنطقة.