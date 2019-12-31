«الأبيض» يتجمع الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عضو اللجنة الانتقالية في اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية غانم الهاجري أن المنتخب الأول سيتجمع داخلياً في دبي اعتباراً من الجمعة المقبل حتى السابع من يناير/ كانون الثاني، لافتاً إلى أن التجمع هو الأول في عهد المدرب الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقال الهاجري «بالنسبة للمنتخب الأولمبي فقد تقرر أن يسافر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر الجمعة المقبل لإقامة معسكر هناك قبل بدء مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 المقررة في تايلاند المؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو 2020».

وأشار الهاجري إلى أنه سيرأس بعثة المنتخب الأولمبي إلى تايلاند.