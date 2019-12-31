«أوفياء الملك» يدعمون اللاعبين

حظيت تدريبات فريق الكرة بنادي الشارقة، أمس، بحضور جماهيري مميز، للاطمئنان على حال الفريق كعادة أوفياء الملك خلال الظروف الصعبة للفريق، والتي تزيد الجمهور قوة وحماسة في تشجيع ومساندة الفريق.

فتحت الإدارة الشرقاوية تدريبات أمس الاثنين لجمهور الملك، وقال محسن مصبح ل«الخليج الرياضي»: نحن نتعامل مع أوفى جمهور، ومهما فعلنا تجاه جمهورنا الحبيب والوفي والمخلص، فلن نستطيع أن نوفيه حقه، فهو مصدر الحماس والإلهام للاعبين، وجمهور الشارقة لايحتاج إلى دعوة لمساندة الفريق في المباريات القادمة.

ويذكر أن هذه ثاني مرة يفتح فيها نادي الشارقة التدريبات أمام الجمهور، وكانت المرة الأولى في الموسم الماضي بعد الخسارة من الوصل. وكان نادي الشارقة عبارة عن خلية نحل من حيث إقبال اللاعبين على التدريبات بروح عالية رغم فقدان الصدارة، وتدرب شاهين عبدالرحمن لأول مرة بعد الإصابة بكسر في اليد والتي تعرض لها في مباراة بني ياس.

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من جهة أخرى، أكد الدكتور الجزائري محمد العربي أن عودة البرازيلي إيجور كورنادو إلى المباريات قد تكون في أقل من شهرين؛ بسبب رغبة وعزيمة اللاعب التي وصفها الدكتور العربي بأنها قوية.

وأضاف أن رغبة وعزيمة اللاعب ستساعده كثيراً في بدء المرحلة الثانية من التأهيل عبر التدريبات بالجري حول الملعب بعد 20 يوماً، ومن ثم تدريبات الكرة تدريجياً بعد الاطمئنان عليه.

ويحمل محمد العربي الجنسية الفرنسية، وقد تعاقد معه نادي الشارقة مؤخراً، وكانت بدايته مع النادي بالإشراف على عملية الرباط الصليبي التي أجراها سيف راشد، علماً أن الدكتور محمد العربي كان رئيس الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر الحائز بطولة كأس إفريقيا 2019، وسبق له العمل مع منتخب الإمارات لعشر سنوات، ومع نادي العين سنتين، وفي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 1998.