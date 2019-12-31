شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بجبهة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استقر مسؤولو النادي الأهلي المصري على إجراء جراحة «وتر أكيلس» لسعد سمير مدافع الفريق في ألمانيا؛ بعد إصابته في مباراة بلاتينيوم ببطولة إفريقيا التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، على صعيد مختلف، يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، البدائل المختلفة في الجانب الأيمن للفريق قبل مواجهة أسوان، المقرر لها بعد غد الخميس، في الجولة ال11 لمسابقة الدوري الممتاز؛ وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق؛ للإيقاف والذي يعول عليه الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في مركز الظهير الأيمن.
ويحرص المدرب الفرنسي على تجهيز محمد عبد السلام مدافع الفريق؛ للمشاركة في هذا الجانب حال عدم جاهزية حازم إمام بخلاف البدائل الأخرى التي سيبحث عنها.
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