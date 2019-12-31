شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية شرطة دبي تحصد درع القائد العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي درع القائد العام للتفوق الرياضي للعام 2018، إلى اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وذلك في الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وحضر الحفل العميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، والعميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي.

وكانت الأكاديمية توجت بالدرع لنيلها 628 نقطة متفوقة على 33 إدارة عامة ومركز شرطة، ضمن المسابقات الرياضية الداخلية لشرطة دبي خلال عام واحد.

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