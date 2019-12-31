«الفار» يثير الجدل في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عادت تقنية حكم الفيديو «فار» إلى الواجهة مجدداً، ولا سيما بعد ما حصل في مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولخص كابتن ولفرهامبتون كونور كوادي قضية «الفار» بالحديث مع الحكم أنتوني تايلور، بعد الخسارة من ليفربول بهدف السنغالي ساديو ماني، والذي صنعه زميله فان دايك بعد لمسة يد واضحة كانت تستوجب ركلة جزاء، والمفارقة أن الهجمة ارتدت عكسية وجاء منها هدف الفوز.

وقال كوادي المولود في مدينة ليفربول بعدما ألغى الحكم هدفاً لولفرهامبتون: بناء على ماذا يلغي الفار هدفاً لنا؟ كما أن فان دايك صنع هدف ماني بذراعه، ثم يقول لي الحكم الكرة لمست إبطه؟.

وتابع كوادي: «فان دايك لاعب رائع ومرر تمريرة مذهلة جاء منها هدف الفوز، لكن مررها بمساعدة ذراع. هذا شيء فظيع ومن الصعب تقبله، نشعر فعلاً بالمظلومية، ولا أستطيع قبول أحكام الفار، هذا هراء».

وعندما عادل ولفرهامبتون النتيجة عبر بدرو نيتو في الوقت الإضافي ألغى الفار الهدف؛ لوجود جوني الذي صنع هدف نيتو في وضعية تسلل بفارق أصبع قدمه الكبير. وأردف كوادي: «الفار لا ينفعنا، بعض الناس يقولون إنه يعطي قرارات صحيحة، لكننا نحن من نتواجد في أرضية الملعب، ونحن الذين نشعر بأنه لا يعطي القرارات الصحيحة».

في المقابل، اعترف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن تأخر اللعب بانتظار قرار الفار ليس جيداً للاعبين، وأضاف: «نحن في ديسمبر/كانون الأول، وداخلون على يناير/كانون الثاني، ووقوف اللاعبين فترة طويلة ليس جيداً للياقتهم، أفضل استعانة الحكم بشاشة خط التماس لرؤية زوايا الحادثة. يمكنني أيضاً تخيل شعور وولفرهامبتون بقرارات الفار. هذه الأشياء واردة ولا أحد يحبها».