تألق فتيات جولف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ منتخب فتيات الإمارات على تربعه على قمة منافسات الجنس اللطيف لليوم الثاني على التوالي في بطولة مجلس التعاون الخليجي المقامة في ملعب غلا للجولف في مسقط والتي تمتد لغاية الأول من يناير 2020.

واستمر منتخب الناشئين تحت 15 سنة في مركزه الثاني برصيد 164 ضربة والحال لم يختلف بالنسبة لمنتخب الرجال الذي استمر بموقعه الرابع في ختام الجولة الثانية للبطولة، وفي أول ظهور لمنتخب الشباب تحت 18 سنة احتل المنتخب المركز الثاني، وبنفس الجولة الأولى لفئة الأشبال تحت 13 سنة احتل المنتخب المركز الثاني.

وعلى مستوى منافسات الفردي حافظت لاعبتنا ريما الحلو على موقعها بالمركز الأول وجاءت الإماراتية علياء العمادي ثالثة وزميلتها حمدة السويدي رابعة، ولم يتغير الحال بالنسبة لمنتخب الإمارات للناشئين تحت 15 سنة الذي نال المركز الثاني.

واعتلى منتخب رجال السعودية المركز الأول وجاء البحريني وصيفاً بنفس الرصيد والقطري ثالثاً وحلت الإمارات رابعاً، وفي أول ظهور لمنتخب الشاب تحت 18 سنة احتل المركز الثاني، وفي الجولة الأولى لمنتخبات الاشبال تحت 13 سنة احتل المنتخب المركز الثاني، وبمنافسات الفردي احتل المركز الأول العماني أيمن البوسعيدي وحل في المركزين الثاني والثالث ثنائي الإمارات محمد سكيك وسلطان الجسمي ثم زميلهما راشد الجسمي.