«عربيـة السـيدات» تعزّز شراكتها مع القطاع الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”

وقعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركات تلال العقارية، والشارقة للبيئة (بيئة)، والعربية للطيران، وفاست لمقاولات البناء بالشارقة، بهدف دعم ورعاية النسخة الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل.

حضر توقيع الاتفاقيات بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وخليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، وعبدالرحمن بن طليعة مدير إدارة الشؤون التنفيذية في طيران العربية، وسلطان الصابري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «بيئة»، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة، وميثاء بن ضاوي مدير الدورة، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وتعكس الاتفاقيات الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الإمارة للارتقاء بمسيرة الرياضة النسائية في الدولة؛ حيث ستتولى شركة تلال العقارية بموجب الاتفاقية رعاية ذهبية، فيما تقدم شركة الشارقة للبيئة (بيئة)، والعربية للطيران رعاية فضية، وفاست لمقاولات البناء بالشارقة الرعاية البرونزية للحدث.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أن هذه الاتفاقيات تعكس المستوى المتقدم الذي تعيشه إمارة الشارقة على صعيد العمل المشترك الذي يجمع مختلف المؤسسات والجهات العاملة فيه، موضحاً أن الواقع الرياضي في الإمارة يمضي قدماً نحو آفاق من التطور والازدهار بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجميع.

وتابع: «نؤمن بأن الرياضة هي واحدة من المقومات المهمة التي تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمعات كما أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات قطعت شوطاً مهماً منذ انطلاقتها حتى اليوم في دفع عجلة الرياضة النسائية قدماً للأمام».

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: «نتطلع اليوم إلى أن نشهد حدثاً متميزاً يسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في توفير مختلف الدعم للمرأة الرياضية، ليتسنى لها تحقيق طموحاتها في بيئة مواتية ومحفزة».

وأعرب خليفة الشيباني عن اعتزازه بدور شركته في تقديم الرعاية للحدث الذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية المحلية والعربية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في دولة تكرم المرأة على المستويات كافة.

وقال سلطان الصابري: «تسهم الدورة في نشر الثقافة الرياضية، وتوعي بأهمية اتخاذها أسلوب حياة يضمن الارتقاء بالصحة البدنية والذهنية للمرأة وللمجتمع بأكمله»، لافتاً إلى أن «بيئة» تعمل وبشكل متواصل على نشر الوعي الصحي والبيئي والرياضي، وتوفيرها لكافة أفراد المجتمع.

وأعرب عبدالرحمن بن طليعة عن سعادته بشراكة «طيران العربية» في دورة الألعاب للأندية العربية التي تخدم مكانة الشارقة كحاضنة لأهم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعرفية طوال العام، وتترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير مناخ مثالي يسهم في الارتقاء برياضة المرأة.

وقال المهندس فتحي جبر عفانة: إن شركته كانت منذ البداية من رعاة وشركاء رياضة المرأة في الإمارة، وهذا أمر نعتز به، ونعتبر أن هذه الاتفاقية تكملة لسلسلة الراعيات التي قدمناها خلال السنوات السابقة، بما يصب في مصلحة الارتقاء بالرياضة النسائية في الإمارة.